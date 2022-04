Stadsbestuur en sportdienst openen mountainbikefunpark

Het Mountainbikefunpark naast de looppiste op de hoek van de Verbindingsweg en de Expresweg werd op zaterdag 2 april officieel geopend. Het stadsbestuur mocht als eerste een rondje rijden op het uitdagende parcours. In de namiddag organiseerden enkele studenten een challenge om het funpark voor te stellen aan het grote publiek. Later dit jaar zal het traject deel uitmaken van een grotere mountainbikeroute.

Het funpark kronkelt deels doorheen de bossen naast de Expresweg en bevindt zich deels op het uiteinde van de hondenweide naast de Verbindingsweg, bij de looppiste in het centrum van Waregem. Op zaterdag 2 april werd het parcours officieel geopend door de sportdienst en het stadsbestuur.

“We waren reeds lange tijd op zoek naar een mountainbikefunpark”, zegt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “Ook Sport Vlaanderen stimuleert dergelijke projecten en samen met onze sportdienst werden enkele pistes onderzocht. Deze site leek ons de ideale locatie. De Sporthonden Waregem waren meteen bereid om een deel van het grasveld af te staan, waarvoor dank.”

Evenwichtsbalk en jumps

De firma Get Insane startte begin maart met de inrichting van het Mountainbikefunpark. “Het parcours bedraagt zo’n 1,3 kilometer”, zegt sportfunctionaris Simon Depraetere. Op het mooie traject werden er negen hindernissen geïntegreerd. Onder meer een smalle evenwichtsbalk, trap, zandbank, enkele jumps en een drop off zorgen voor een leuke uitdaging.”

Maxim van de sportdienst test het parcours uit. © LV

Het is tof dat Waregem dit wou realiseren want er bestaan niet veel funparken in de omgeving – Joran Wyseure

Het funpark zal later dit jaar deel uitmaken van een reeds bestaande mountainbikeroute van 54 kilometer. “Dat zal een leuke meerwaarde geven aan dat grote traject doorheen onze streek”, vult schepen Chanterie aan.

Wereldkampioen veldrijden

Enkele Howest-studenten Sport en Bewegen koppelden in het kader van een schoolopdracht een leuk evenement aan de opening van het Mountainbikefunpark. Na de officiële voorstelling kwamen in de namiddag zo’n honderd fietsliefhebbers deelnemen aan de challenge op het nieuwe parcours. Een van de studenten is veldrijder Joran Wyseure, die in januari wereldkampioen bij de beloften werd in het Amerikaanse Fayetteville. “We waren meteen overtuigd om hier een evenement rond uit te bouwen. Je mag niet zomaar overal offroad rijden dus is een exclusief parcours een heel interessant concept. Bovendien zal het mooi onderhouden worden. Het is tof dat Waregem dit wou realiseren want er bestaan niet veel funparken in de omgeving. Andere gemeenten mogen gerust volgen”, knipoogt de wereldkampioen. (LV)