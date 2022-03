Stadsbestuur en jeugdhuis De Troubadour blijven nauw samenwerken

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022-2024 tussen de stad en het jeugdhuis De Troubadour goedgekeurd. De huursubsidie voor het lokaal in de Zuidstraat stijgt van 400 naar 475 euro per maand. Om de samenwerking kracht bij te zetten, heeft op zaterdag 30 april in het jeugdhuis het muzikale project ‘Jonge Helden’ plaats.

De vrijwilligers van het jeugdhuis willen zich onderscheiden van een gewoon, commercieel café. De Troubadour moet op de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn, waar jongeren verantwoordelijkheid leren opnemen en samenwerken. Een locatie vóór en dóór jongeren.

Huursubsidie stijgt met 75 euro per maand

“Om dit in goede banen te leiden, werkt de stad met het jeugdhuis samen aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst”, aldus schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “In dat convenant wordt enerzijds het engagement van het stadsbestuur geregeld en liggen anderzijds de doelen en acties van het jeugdhuis vast. Zo engageert De Troubadour zich onder andere om zich te richten op jongeren tussen de 16 en de 26 jaar en in te zetten op een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de jeugd.”

Voortaan ontvangt het jeugdhuis een huursubsidie van 475 euro per maand, een verhoging met 75 euro. Daarnaast geeft de stad een werkingssubsidie van 1.940 euro per jaar. Dat geld dient om de medewerkers te ondersteunen en activiteiten te organiseren. Jaarlijks brengt het jeugdhuis verslag uit van de ondernomen acties. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het al dan niet volledig uitbetalen van de subsidies.

Lokale Helden met workshops en muziekoptredens

Naast het hernieuwen van de samenwerking tussen de stad en het jeugdhuis wordt er ook uitgekeken naar het evenement Lokale Helden op zaterdag 30 april. De stedelijke jeugddienst ondersteunt het jeugdhuis bij de uitwerking van dit project. Vanaf 14 uur kan iedereen in De Troubadour in de Zuidstraat terecht voor enkele workshops, zoals een initiatie graffiti en drums, en heel wat leuke plaatjes, gedraaid door startende dj’s. ‘s Avonds hebben er drie showcases plaats met lokale muzikanten, onder wie Subatomic Strangers en CYNN.

