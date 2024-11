Stadsarchief voorbereid op ramp

Voor het Izegemse stadsarchief zal volgend jaar een calamiteitenplan opgemaakt worden. Dat meldde schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA) tijdens de gemeenteraadszitting. “Voor heel wat lokale besturen is het gemeentelijk archief niet onmiddellijk een prioriteit. Maar in Izegem werden de jongste jaren wel grote investeringen gedaan, onder andere door het digitaliseren en de realisatie van een online-leeszaal”, antwoordde schepen Himpe op vragen van gemeenteraadslid Filip Buyse (Vlaams Belang). “Zo werd in 2023 al een calamiteitenabonnement afgesloten. Met zo’n abonnement kan er bij een incident onmiddellijk expertise van een erkende instelling ingeroepen worden. Zo kan gereageerd worden met ondersteuning van vakmensen en kunnen gepaste maatregelen genomen worden.”

“In 2025 zal de intergemeentelijke archiefdienst Midwest een opleiding volgen bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, om een calamiteitenplan op te maken. Met een calamiteitenplan kan men zich voorbereiden op incidenten zoals een brand of een overstroming, waarbij procedures en maatregelen vastgelegd worden. Dat zal gebeuren aan de hand van een specifieke situatie”, aldus Himpe.

“Hoewel er de voorbije jaren fors ingezet werd op digitalisering en er daardoor een digitale kopies beschikbaar is, zijn er ook veel archiefstukken onvervangbaar. “Het oudste document dat zich in het Izegemse stadsarchief bevindt, is een rekening uit 1513 van de dis, een kerkelijke voorganger van het huidige OCMW. Het meest bijzondere stuk is ongetwijfeld een landboek van François De Bal uit 1746, een voorloper van het huidige kadaster. In dit boek lijst De Bal alle huizen in Izegem op, wie de eigenaars zijn en hoeveel belasting de eigenaars op hun eigendom moeten betalen. Het speciale aan dit boek is dat het voorzien is van een perkamenten kaart van de stad en een prachtige lay-out. Een landkaart van François De Bal, die lange tijd in een vergaderzaal van het stadhuis hing, werd ook al gerestaureerd en kreeg een plaats in het museum Eperon d’Or”, besluit archiefschepen Kurt Himpe. (vadu)