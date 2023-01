Stadsarchief neemt familiearchief Ronse in ontvangst

Tussen de familie Ronse en de stad is een overeenkomst getekend waarbij het archief van de familie aan Brugge wordt overgedragen. De schenking is niet enkel interessant voor de geschiedenis van Brugge, maar ook voor de hele Brugse regio.

Het familiearchief dat door Philippe Bouckaert, kleinzoon van Alfred Ronse junior, in bewaring wordt gegeven, bestaat voornamelijk uit archiefdocumenten van de familie Ronse en aanverwante families zoals Liebaert, De Fevere, Tomboy, Wijts, Vande Steen, De Mil, Veranneman, Van Ockerhout en vele andere. Die families hadden een sterke band met Brugge. Telgen ervan bekleedden tijdens het ancien regime en de 19de eeuw vele bestuursfuncties (burgemeester/schepen) of ambtenarenposten in zowel de stad als in het Brugse Vrije.

Bijzonder interessant voor de Brugse buurgemeenten zijn vooral de tientallen ‘ommelopers’, zowat de voorloper van het hedendaagse kadaster, die in de schenking zitten. Ook een boek met de vermelding van onder andere door kloosters verkocht ‘zwart goed’ tijdens de Franse periode is interessant omdat de namen van de kopers worden vermeld.

Tien meter archief

Burgemeester Dirk De fauw is opgetogen met de aanwinst: “De familie Ronse was intens met Brugge verbonden, vooral via voormalig schepen en volksvertegenwoordiger Alfred Ronse (1835-1914). Als schepen startte hij in 1877 met een subsidiesysteem voor het restaureren van privéwoningen en dit als eerste stad in België.”.

“In de nabije toekomst zal het familiearchief nog worden aangevuld”, aldus schepen Nico Blontrock. “Momenteel beslaat het archief ongeveer tien meter en is het al van een inventaris voorzien, opgemaakt door Pieter Donche.” (Chris Weymeis)