Stadsarchief Diksmuide breidt digitale collectie uit

Het Stadsarchief van Diksmuide breidt zijn digitale collectie uit. De nieuwe online bibliografie verzamelt historische literatuur over Diksmuide en deelgemeenten, zoals boeken, tijdschriftartikelen, boekhoofdstukken en thesissen. Naast bekende databanken zoals Westhoek Verbeeldt (foto’s), historische kranten en Erfgoed in Zicht, is er nu een gloednieuwe bron beschikbaar: de online bibliografie.

Deze bibliografie verzamelt historische literatuur over Diksmuide en de deelgemeenten, zoals boeken, tijdschriftartikelen, boekhoofdstukken en thesissen. “Het is een levend project, waarbij oude en nieuwe publicaties voortdurend worden toegevoegd. Zo groeit het uit tot een waardevolle bron van informatie voor onderzoekers en iedereen die meer wil weten over onze rijke geschiedenis”, aldus archivaris Chris Vandewalle. “Sinds kort helpt een vrijwilligster met het invoeren van bibliografische gegevens. Mijn focus ligt op de historische boekencollectie, zij houdt zich bezig met het ontsluiten van historische artikelen over Diksmuide in diverse historische tijdschriften. Tot nu toe hebben we al 255 titels aan de online bibliografie kunnen toevoegen. Het is een fascinerend proces, dat inzicht geeft in de accenten en thema’s binnen de historische geschiedschrijving over Diksmuide, evenals in de periodes waarin er veel over de stad werd geschreven.”

Alle publicaties die op de online bibliografie zijn terug te vinden, zitten ook in het stadsarchief. Na afspraak kun je die ook inkijken. Mensen die zelf interessante lectuur over Diksmuide hebben liggen of onder ogen krijgen, mogen dat altijd doorgeven aan de archiefdienst. Ook mensen die zin hebben om mee te werken aan de online bibliografie zijn altijd welkom.

“Op die manier brengen we samen het verleden van onze stad in kaart”, besluit Chris Vandewalle. (ACK)

Je ontdekt de online bibliografie, en alle andere digitale archieven, op www.diksmuide.be/in-de-digitale-archieven.