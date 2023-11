Stadsarchief Brugge krijgt archief Gustave Vandendorpe

De kinderen van wijlen Gustave Vandendorpe, voormalig eigenaar van de gelijknamige bouwonderneming en restauratiewerken, hebben het archief van hun vader geschonken aan het Stadsarchief Brugge. De schenking geeft een aparte kijk op de vele restauratiewerken die tussen eind 1940 en de jaren 1990 in de stad plaatsvonden.

Gustave Vandendorpe werd geboren op 30 augustus 1931 als oudste zoon van aannemer Camiel Vandendorpe. Camiel had drie kinderen: Gustave, Henriette en Arthur. Beide zonen kozen voor het aannemersvak. Al aan het eind van de jaren 1940 werkte Gustave samen met z’n vader aan de bouw van huizen en voerden ze herstellingen uit.

In 1956 huwde Gustave met Cecile Schaeverbeke en vestigden zij zich in de Marcus Laurinstraat te Sint-Kruis. Ze kregen drie kinderen: Karel, Francis en Sabine Vandendorpe. Gustave Vandendorpe ging in 1991 met pensioen en overleed op 24 juni 2005.

Vanaf de jaren 1960 specialiseerde Gustave zich steeds meer in de restauratie van historische gebouwen, waaronder veel kerken en kerktorens. Om er maar enkele Brugse voorbeelden te noemen: de Sint-Annakerk, de kerkramen van de Sint- Salvatorskathedraal, de luchtbogen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ook het Belfort en Hallezalen; de Proostdij op de Burg en de gevels aan de reiekant van het Oud Sint-Janshospitaal en godshuizen in de Kreupelenstraat en de Kanmakersstraat passeerden de revue.

Bij iedere restauratie hoorde heel wat administratieve informatie die nauwkeuring werd bijgehouden door de aannemer. Het nu geschonken archief van het aannemersbedrijf Gustave Vandendorpe bevat dan ook bouwplannen (waaronder die van het volledige Belfort en de Hallezalen), lastenboeken, foto’s van de situatie voor, tijdens en na de restauratie, geschiedkundige documentatie en persartikels van voor, tijdens en na de werken. Daarnaast werd ook de belangrijkste briefwisseling bewaard aangaande leveranciers van steensoorten, balken, beeldhouwers en houtconservering. (Chris Weymeis)