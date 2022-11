Vandaag is de StadsApp Brugge gelanceerd. Deze applicatie op de smartphone is vanaf nu de snelste manier waarmee inwoners, bezoekers en ondernemers een afspraak of melding kunnen maken bij de Stad.

“We hebben de lat hoog gelegd, want de app moest een absolute meerwaarde hebben. Samen met Cronos Public Services hebben we de succesfactoren van zo’n app bestudeerd. We hebben ook een uitgebreid gebruikersonderzoek gevoerd naar onze digitale dienstverlening”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het gebruikersonderzoek leidde ertoe dat de app werd opgebouwd rond twee concrete toepassingen: een afspraak maken bij de Stad en een melding maken bij de Stad. Tegelijk was dit gebruikersonderzoek ook de blauwdruk voor de ontwikkeling van een nieuwe website, die er in de loop van 2023 komt.

Meer dan 40.000 afspraken en 11.000 meldingen

“Ieder jaar worden meer dan 40.000 afspraken gemaakt bij de Stad. Vanaf nu kan men in enkele kliks via de StadsApp een afspraak maken of een online aanvraag indienen. In totaal biedt de Stad mobiel meer dan 160 diensten aan, waarvan 100 die je ook online kunt aanvragen en een 60-tal waarvoor je meteen een afspraak kunt boeken”, weet schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal.

Jaarlijks ontvangt Stad Brugge meer dan 11.000 meldingen. Die komen grotendeels binnen via brugge.be, maar vanaf nu kan dat veel sneller via de app. “De melder kan in de StadsApp kiezen uit een korte keuzelijst of via een trefwoord een thema opzoeken. Met de ingebouwde GPS deelt de app de luiste locatie en kan de gebruiker meteen een foto uploaden. Na het formuleren van een korte omschrijving kan de melding worden verzonden”, legt schepen van Smart City Minou Esquenet uit. “Gebruikers met een account kunnen bovendien in real time de status van hun melding opvolgen. Iedere status krijgt een eigen kleurencode en door op het scherm te klikken, krijgt de gebruiker een update over de status te zien. Zo ben je als melder meteen mee met de laatste informatie.”

Wedstrijd

Ter gelegenheid van de lancering van de StadsApp organiseert de Stad een wedstrijd. De Bruggelingen worden uitgedaagd om de app te downloaden en op zoek te gaan naar de reuzensmartphone in de stad. Als ze dan een selfie nemen en die dan delen, kunnen ze een cadeaubon ter waarde van 50 euro winnen.

De StadsApp is beschikbaar in de Google Play- en de Apple-appstore. Meer info over de StadsApp en de wedstrijd: brugge.be/stadsapp. (CGRA/foto CGRA)