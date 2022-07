Stadhuis niet langer enige plaats waar je in Kortrijk kan trouwen

Wie in het huwelijksbootje wil stappen, hoeft dat voortaan niet langer in het stadhuis te doen. Het kan nu ook op andere openbare plaatsen.

Tijdens de piek van de coronapandemie verplaatsten vele steden de burgerlijke huwelijken naar de buitenlucht, maar dat bleek juridisch riskant want het burgerlijk wetboek stelt namelijk dat huwelijken in principe “in het gemeentehuis” moeten plaatsvinden. Daar kan van worden afgeweken maar dan moet het gaan om “andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitende gebruiksrecht heeft”. Dus wat als de buitenlocatie eigendom is van een autonoom gemeentebedrijf of alleen in concessie is gegeven aan de gemeente? Om verwarring te vermijden, schrapt minister Van Quickenborne die voorwaarde via een wetswijziging. De andere voorwaarden blijven behouden: het zal niet mogelijk zijn om burgerlijke huwelijken te voltrekken op privédomein, zoals een restaurant of een privétuin. Het huwelijk moet ook nog steeds plaatsvinden in de gemeente waar een van beide echtgenoten officieel woont.

Leieboorden

Eerder dit jaar werd een akkoord bereikt om het ultieme ‘ja-woord’ te geven in openlucht op de verlaagde Leieboorden aan de iconische Broeltorens. Dat kan de laatste vrijdag van de maand tussen 13 en 16 uur, nog tot en met september. Daarna volgt een evaluatie en worden mogelijks andere locaties overwogen.

“We hebben een prachtige historische trouwzaal, we wilden dus ook een buitenlocatie die echt tot de verbeelding spreekt. De setting van de verlaagde Leieboorden en de Broeltorens zorgt voor een unieke beleving en levert ook prachtige trouwfoto’s op. Er zijn nog mooie plekken in onze stad waar een huwelijk in open lucht zou kunnen, ik denk bijvoorbeeld aan Begijnhofpark, maar ook in deelgemeenten zoals het kasteel van Heule. Of die locaties er komen en waar moet echter nog besproken worden. Op dit moment is het nog te vroeg om te evalueren, dat zal pas voor volgend jaar zijn. Er is alleszins vraag naar bij de Kortrijkzaan, dus dat zit goed”, zegt schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer.