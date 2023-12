“Stadhuis en Ghybe toveren we om tot studieruimte”: opnieuw Bloksquare voor Poperingse studenten

Het Poperingse stadsbestuur is haar studenten niet vergeten. Dit jaar kan er opnieuw samen gestudeerd worden tijdens Bloksquare. Studeren kan elke dag vanaf donderdag 21 december tot donderdag 1 februari.

“Sinds enkele jaren zwaaien we de deuren van het stadhuis open tijdens de ‘kerstblok’. Voor de zomerblok wijken we uit naar andere locatie. Vorige jaren was dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Concreet toveren we opnieuw de Gotische zaal en Raadzaal om tot studieruimte. Daarbovenop ook CC Ghybe”, vertelt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V). “Dat zijn dus drie locaties om de – naar verwachting – 120 studenten te kunnen huisvesten. Inschrijven is niet nodig aangezien we normaal voldoende plaats hebben.”

Tussendoortjes

Studeren kan elke dag vanaf donderdag 21 december tot donderdag 1 februari. “Er kan telkens tussen 8 en 22 uur gestudeerd worden. We spreken zelf met de studenten af in functie van het openen van de gebouwen en het ’s avonds opnieuw sluiten. Daar hebben we goede ervaringen mee, dus dat loopt vlot. Via vrijwilligers worden geregeld gebakjes voorzien als tussendoortje. Er is ook extra sterk ‘internet’ in functie van de cursussen die moeten geblokt worden”, knipoogt Desmyter. “Bloksquare is er enkel voor studenten hoger onderwijs, al is dit niet meteen een probleem door het feit dat het middelbaar onderwijs al klaar is met de examens.”