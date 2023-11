Stadense werkgroep Kom op tegen Kanker viert dertigste verjaardag

De Stadense werkgroep Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar.

“De werkgroep werd opgericht op initiatief van Cecile Schabaillie die destijds OCMW-voorzitter was”, vertelt woordvoerster Josiane Lowie. “De groep kon jarenlang werken met erg veel ondersteuning door de gemeente. Zo was Annie Lalleman als gemeentelijke ambtenaar, maar ook later toen ze met pensioen was, een ongelooflijk belangrijke steunpilaar. Aanvankelijk kende onze werking twee belangrijke pijlers: bewustmaking en sensibilisering enerzijds en fondsenwerving anderzijds. De laatste elf jaar hebben we ons teruggeplooid op fondsenwerving. Daarvoor organiseren we vier jaarlijks terugkerende acties: de verkoop van peperkoeken hartjes, een gezond ontbijt, de verkoop van azalea’s en een maaltijd. Onze werkgroep telt heel wat jonge leden en biedt zo hoop voor de toekomst. Onze jongste occasionele medewerkster vierde zelfs haar 16de verjaardag op onze laatste maaltijd.”