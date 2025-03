Staden verwelkomt de lente met receptie voor inwoners

De gemeente organiseert op zondag 23 maart een lentereceptie voor zijn inwoners. “Om de lente toepasselijk in te zetten, trakteren we met het gemeentebestuur onze inwoners op een lentereceptie”, vertelt burgemeester Ludwig Willaert (CD&V). “Op de receptie kan je gratis proeven van tal van lokale producten en samen klinken op een fijn 2025. Voor de allerkleinsten is kinderanimatie voorzien.” De lentereceptie vindt op zondag 23 maart van 11 tot 13 uur plaats op de Juul De Windeplaats in Westrozebeke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar gemeenschapscentrum De Nestel in de Vijfwegenstraat. Er dient vooraf ingeschreven te worden via www.staden.be/lentereceptie of via de sector Vrije Tijd van de gemeente via 051 70 82 04. (BCH/foto JCR)