Staden verkoopt bejaardenwoningen aan sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel

De gemeenteraad van Staden besliste unaniem om zeven bejaardenwoningen aan sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel te verkopen.

“Een nieuw Vlaams decreet bepaalt dat er per gemeente slechts één aanbieder van sociale huisvesting mag zijn”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “We hebben in dat kader beslist om zeven bejaardenwoningen en dertien garages in de Valkstraat en de Pelikaanstraat te verkopen. We zijn de markt op gegaan en hebben onze sociale partners de kans aangeboden om de woningen en garages te kopen. Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel bleek de enige geïnteresseerde te zijn. De verkoopprijs bedraag 1.125.000 euro. Alle bewoners zullen er kunnen blijven wonen zolang zij dat willen. Niemand zal dus moeten verhuizen. Ook de huurprijzen wijzigen niet.”