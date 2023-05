Staden verdient opnieuw titel van hartveilige gemeente: “Grotere overlevingskansen”

Het Rode Kruis gaf Staden opnieuw de titel van ‘hartveilige gemeente’. De titel verdienden ze door gratis EHBO-cursussen aan te bieden en verschillende AED-toestellen in de gemeente te plaatsen.

“In 2016 mochten we voor het eerst het label ‘hartveilige gemeente’ van het Rode Kruis ontvangen”, weet schepen van Gezondheidszorg Nathalie Depuydt (Open Vld). “Om in aanmerking te komen voor het label moesten we minstens een AED, een automatische externe defibrillator, op ons grondgebied hebben. Die toestellen verhogen de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand.”

leven en dood

“Maar ook opleidingen zijn een belangrijk onderdeel voor de erkenning”, vervolgt de schepen. “In Staden voldoen we ruimschoots aan de vooropgestelde criteria van het Rode Kruis. We installeerden niet alleen twaalf AED-toestellen in onze gemeente, maar organiseren ook jaarlijks gratis EHBO-cursussen voor onze inwoners en medewerkers. Als gemeentebestuur hechten we veel belang aan deze maatregelen. Ze maken het verschil tussen leven en dood. Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10 procent overleven. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en te defibrilleren verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer tot 70 procent, en dat is veel.” Het officiële bord van ‘hartveilige gemeente’ krijgt een plaatsje aan de ingang van het AC/DC. Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 september deelnemen aan een gratis lessenreeks EHBO. De cursus in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen vindt plaats om 18.45 uur in Het SWOK in de Ooststraat 4a.