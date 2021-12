Staden start proefproject met hondenpoeppalen

Wie op stap gaat met zijn viervoeter, kan voortaan hondenpoep kwijt in hondenpoeppalen die op zes plaatsen in Staden te vinden zijn. De palen kregen een voorlopige plaats. Afhankelijk van het gebruik, komen er palen bij of krijgen ze een nieuwe plaats.

“Een hondeneigenaar is verplicht om de uitwerpselen van zijn of haar hond op te ruimen”, vertelt schepen van Duurzaamheid Chris Verhaeghe (Open VLD). “Dat is niet alleen fijn voor wie later het pad van hond en baasje kruist, het is ook belangrijk voor het dierenwelzijn. In hondenpoep zit namelijk een gevaarlijke parasiet die bij koeien vaak tot een miskraam leidt. Koeien kunnen die oplopen door het eten van gras met besmette hondenpoep.”

Duurzamer en goedkoper

“Om baasjes op weg te helpen, plaatsen we met het gemeentebestuur extra hondenpoeppalen. Die bieden wat extra voordelen tegenover de gewone vuilnisemmers. Ze zijn hygiënischer, veroorzaken minder geurhinder, voorkomen door hun klein formaat sluikstorten en passen beter in de omgeving.”

“De palen zijn een ontwerp van de technische dienst van de gemeente”, gaat de schepen verder. “Om de zuilen vorm te geven, maakten de medewerkers gebruik van gerecupereerde materialen. Dat is niet alleen duurzamer, het is ook goedkoper. Voorlopig plaatsen we zes palen, waarvan minimum één per deelgemeente. Ze krijgen een plekje op plaatsen waar we regelmatig overlast vaststellen. Tijdens de wintermaanden ledigen we ze sowieso tweewekelijks.”

Mogelijks extra palen

“Afhankelijk van het gebruik, kijken we of het nodig is om regelmatiger langs te gaan, ze een nieuw plekje te geven of extra palen bij te plaatsen. Je vindt de palen aan de Luikewegel en de hondenloopweide in Staden, het Polderbos en de wijk De Appel in Westrozebeke en op de wijk Zuidwege en in het Moerasbos in Oostnieuwkerke.”