Staden rijft award ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ binnen

De gemeente mag zich ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ noemen. De titel is een gevolg van een traject dat al in 2020 startte met het ondertekenen van het charter ‘Baanbrekende Werkgever’.

Het voorstel voor het ondertekenen van het charter kwam van gemeenteraadslid Bart Coopman (WESTAON). “De coronacrisis noodzaakte werkgevers om hun manier van werken te gaan reorganiseren”, licht Bart Coopman toe. “Hybride werken werd de voorbije jaren het nieuwe normaal. Het verplichtte ondernemingen en openbare besturen om werk te maken van onder meer telewerken en duurzame mobiliteit. En net dat is het opzet van het charter ‘Baanbrekende Werkgever’, een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat. Ze willen organisaties en bedrijven stimuleren om hybride werken en nieuwe mobiliteit te verankeren in het beleid”, klinkt het.

Voorbeeldfunctie

Het voorstel van het gemeenteraadslid kon op bijval rekenen bij het college van burgemeester en schepenen. “Als openbaar bestuur hebben we een voorbeeldfunctie en willen we andere werkgevers inspireren”, vertelt schepen van ICT en personeelsbeheer Joeri Deprez (Open Vld).

“Bij de start van de coronacrisis maakten we meteen werk van een arbeidskader rond telewerken en investeerden we in noodzakelijke software en hardware om vanop afstand te werken. De jaren ervoor hadden we al sterk geïnvesteerd in een flexibel werkkader en het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer. Het ondertekenen van het charter sloot dus perfect aan op de inspanningen die we al leverden.”

“De ondertekening was voor ons het startpunt van een uitgebreider groeitraject om verder in te zetten op het welbevinden van onze medewerkers. De focus lag op een personeelsbeleid waarin hybride werken, arbeidsvreugde en duurzame mobiliteit centraal staan. Het leverde ons de titel van ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ op. En daar zijn we best trots op, omdat onze baanbrekende medewerkers dit dubbel en dik verdienen. Het is een pluim op de hoed van alle medewerkers van de gemeente en het OCMW.”

(BCH)