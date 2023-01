Staden presenteert eerste seniorengids: “Wegwijs in alle dienstverlening”

In Staden stelde het gemeentebestuur zijn allereerste seniorengids voor. De gids zou ouderen wegwijs moeten maken in alle dienstverlening en ondersteuning op het vlak van wonen, vrije tijd, gezondheid, voordelen en nog tal van andere items. Elke Stadense 65-plusser krijgt binnenkort een gratis editie in de brievenbus.

“Het waren de senioren van de welzijnsraad die de bal aan het rollen brachten”, vertelt zorgschepen Nathalie Depuydt (Open Vld). “Heel wat leeftijdsgenoten hadden moeite om het overzicht te bewaren in de grote hoeveelheid aan informatiekanalen en tegemoetkomingen.”

Overzicht van alle info

“De sterke digitale evolutie maakte het voor sommige inwoners alleen maar moeilijker om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen over thema’s die hen aanbelangen. Daarom vroeg de welzijnsraad aan het gemeentebestuur om werk te maken van een seniorengids die een overzicht biedt van alle info op het vlak van wonen, vrije tijd, dienst- en hulpverlening, financiële voordelen, enzovoort… Een gids die 65-plussers in de gemeente op weg helpt rond de thema’s die hen aanbelangen.”

Gratis in de bus

“Een interne werkgroep ging aan de slag om zoveel mogelijk informatie in kaart te brengen, te bundelen en in een brochure te gieten”, gaat de schepen verder. We deden daarbij beroep op heel wat organisaties en verenigingen die werken met senioren. Het overzicht aan thema’s werd afgetoetst bij onze ervaringsdeskundigen: de senioren uit de welzijnsraad. Dit om zeker te zijn dat we niets over het hoofd zagen. Het resultaat is een brochure van 52 pagina’s met een overzicht van alle thema’s die senioren aanbelangen. Elke 65-plusser in de gemeente krijgt een gratis exemplaar in de bus.”