Staden pakt uit met ‘Licht voor Vrede’

Het gemeentebestuur organiseerde op donderdag 18 januari ‘Licht voor Vrede’, een moment waarbij even stil werd gestaan bij de slachtoffers van conflicten en oorlog.

“De afgelopen maanden werden we geconfronteerd met onder andere de oorlog in Oekraïne en in Gaza”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) uit. “Ook ik krijg daar geregeld mails en berichten over binnen. Als gemeente kunnen we niet veel doen, maar we kunnen wel tonen dat we als samenleving niet onverschillig zijn voor het verdriet en de pijn van wie lijdt onder dergelijke situaties. Daarom willen we even stilstaan bij degenen die slachtoffer zijn van conflicten en oorlog. We doen dit door middel van een warm moment met muziek, soep en kaarslicht in de hal van het AC/DC.”

(BCH)