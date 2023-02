Stad zet in op strijd tegen energiearmoede: “Tussenkomsten koppelen aan intense begeleiding”

Het stadsbestuur zet volop in op de strijd tegen energiearmoede. Want in deze koude wintermaanden moeten heel wat gezinnen extra op de energiefactuur letten. Een voorstel van oppositiepartij CD&V gaf schepen Vincke de kans om het beleidsplan toe te lichten.

In de strijd tegen energiearmoede stelt CD&V twee acties voor: een subsidie voor bepaalde doelgroepen voor de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen en toetreding tot het circulaire project Papillon. “Daarbij huren gezinnen die onder de armoedegrens zitten aan een laag maandelijks tarief energievriendelijke toestellen”, stelt raadslid Arnold Stael. Het stadsbestuur gaat niet zomaar mee in het voorstel. Schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (Vooruit) benadrukt dat er al tal van acties bestaan op niveau van de stad. “We willen de ingeslagen weg voorzetten van tussenkomsten gekoppeld aan intense begeleiding”, opent de schepen.

Toelages

“Op onze sociale dienst worden de nodige stappen gezet om extra aandacht te geven aan de energiecrisis. Gezinnen met een inkomen tot aan het richtingsbarema voor financiële hulpverlening kunnen een toelage krijgen van 700 euro. Gezinnen met een inkomen lager dan de Europese armoedegrens en die recht hebben op sociaal tarief kunnen een toelage krijgen van 300 euro. Voor gezinnen die niet gerechtigd zijn, bedraagt die toelage 500 euro. En dan zijn er nog gezinnen met een inkomen hoger dan de Europese armoedegrens en in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding en beheer zitten. Ook zijn kunnen een toelage bekomen van 500 euro.”

Sommigen hebben geen sociaal tarief hoewel ze voldoen aan de voorwaarden

Brandstoftoelage

“De toekenning van een brandstoftoelage in gelijke schijven wordt gekoppeld aan en energiescan waarvoor we samenwerken met vzw Duinenwacht. Burgers krijgen hierbij heel wat tips waardoor ze structureel energie kunnen besparen”, vervolgt Vincke. “Onze maatschappelijk werkers kijken in hun dossiers ook na of het sociaal tarief kan worden aangevraagd. We stellen immers vast dat sommige klanten hierover niet beschikken, terwijl ze wel aan de voorwaarden voldoen. We krijgen meer aanvragen voor de minimale levering aardgas en elektriciteit, exclusief nachtmeter. De uitgaven voor de minimale levering aardgas worden voor 90 procent terugbetaald door nutsmaatschappij Fluvius, maar ook dit vergt de nodige begeleiding. In dezelfde lijst met acties is er een reglement met daarin een tegemoetkoming voor de aankoop van energiezuinige toestellen. Trouwens, mensen die recht hebben op het sociaal tarief kunnen bij Fluvius een kortingsbon krijgen van 250 euro voor de aankoop van een elektrisch toestel.”

Onderzoek

“Kortom: we gaan eigenlijk vérder dan wat CD&V voorstelt en zetten heel wat op poten. Momenteel kijken we om nog meer in te zetten op begeleiding, zodat de bestaande en onlangs aangepaste reglementen bij de mensen komen die ervan kunnen genieten. Het aspect Papillon laat ik wel verder onderzoeken door de dienst”, besluit Vincke. “Onder mijn bevoegdheid voerden we ook de mantelzorgpremie en de tussenkomst in de Buzzy Bazz-busabonnementen terug in, nadat het in de vorige legislatuur werd afgeschaft. Ook dit komt veel gezinnen ten goede.” (TVA)