Stad wordt tien dagen WarMegem tijdens valentijnsperiode: “Knuffelturnen, lichtspektakel en Container Games”

Van vrijdag 9 tot en met zondag 18 februari wordt de Paardenstad opnieuw omgedoopt tot WarMegem. Diverse stadsdiensten slaan de handen in elkaar en schotelen de inwoners een uitgebreide valentijnsperiode vol hartverwarmende activiteiten voor. De succesvolle lichtwandeling Ware Gloed krijgt een vervolg, en er staan ook enkele nieuwtjes op het drukke programma.

De primeur tijdens de vorige editie was de lichtwandeling Ware Gloed. Duizenden bezoekers zakten toen af naar het Waregemse stadscentrum. Dat is dit jaar opnieuw de bedoeling. De tweede editie van Ware Gloed vindt plaats tijdens het openingsweekend van WarMegem. “Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 februari bouwt de cultuurdienst een feeëriek parcours met indrukwekkende lichtinstallaties en lumineuze verrassingen”, vertelt schepen van Feestelijkheden en Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V).

Openingsavond

“Kom de magie ontdekken, starten kan telkens tussen 18 en 22 uur.” Het stadsbestuur kijkt fel uit naar de vierde jaargang van WarMegem. “We gaan opnieuw voor tien dagen vol warmte en liefde.” Tijdens de openingsavond van het event kan je meteen genieten van een late night valentijnshopping.

“De uitgelezen kans om een leuk cadeautje te zoeken. Bij een aankoop maak je trouwens kans op verschillende prijzen. Opwarmen doe je achteraf in een van de vele horecazaken”, voegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V) toe.

Muziek Publiek

De senioren genieten van Muziek Publiek. “In verschillende centra en zorginstellingen houden we tijdens de tiendaagse halt voor een streepje muziek en warme herinneringen. Op vrijdag 9 februari wordt er van 14 tot 17 uur bovendien een Dansfeest in OC De Coorenaar georganiseerd”, aldus Zorgschepen Joost Kerkhove (CD&V).

Selfiespots

Tijdens WarMegem vind je op diverse locaties ook selfiespots voor het ideale valentijnskiekje. Scholieren kunnen op vrijdagmiddag 9 februari hun fiets laten controleren bij de warme politiemensen op de Markt. En in Wijkcentrum Eikenhove wordt er op woensdag 14 februari Warme Wijkfun voorzien.

“We gaan opnieuw voor tien dagen vol warmte en liefde”

De bib organiseert naast een grote voorleessessie ook een Vertelhut en een speeddate om nieuwe vrienden te maken. De sportdienst pakt op zijn beurt dan weer uit met sfeerzwemmen, knuffelturnen en enkele social runs. In de Schakelbox kan je op woensdagavond 14 februari terecht voor de romantische film ‘One True Loves’.

Tijdens het slotweekend wordt er opnieuw live radio gemaakt. Op zaterdag 17 februari strijkt radiozender Waregem1 neer op de Markt voor een ganse dag Radio WarMegem vanaf 9 uur. Luisteren kan dus in het stadscentrum of op 105.4 FM. Je favoriete plaatje of warme boodschap aanvragen doe je via www.waregem.be/radiowarmegem.

Container Games

Nog een nieuwtje: de Container Games. “Tijdens Radio WarMegem strijden 24 duo’s in enkele sportieve uitdagingen voor de titel van warmste duo. In de container ga je uitdagingen zoals golf, monkey bars, roeien en cornhole aan en wordt jouw reactiesnelheid en evenwicht getest. Inschrijven kan via www.warmegem.be, op die site en op onze socials vind je alle informatie over de komende warmste tiendaagse”, besluit schepen Iacopucci.