Stad wil monument Boerenkrijg herstellen na ongeval: “Belangrijke opstand in ons land”

Bij een ongeval met vluchtmisdrijf eind januari raakte het monument van de Boerenkrijg in Marke zwaar beschadigd. De stad bekijkt nu om het monument te laten restaureren.

Het ongeval met vluchtmisdrijf deed zich voor tijdens de nacht van vrijdag 20 januari in Marke. Een onbekend voertuig ging rond 3 uur van de weg af in de Markebekestraat en knalde tegen een installatie van rioleringsbeheerder Riopact en tegen het monument ter herdenking van de slachtoffers van de Boerenkrijg. Het monument, bestaande uit een gedenkplaat en een rode bakstenen muur, werd volledig vernield. De aanrijder ging er na het ongeval vandoor.

“We hebben helaas moeten vaststellen dat het monument in de Markebekestraat volledig vernield is. Heel wat bewoners maakten melding van het incident. Ons team musea verzamelde alle brokstukken en bekijkt een volledige restauratie”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse.

Brokstukken bewaard in Trezoor

De politie deed intussen de nodige vaststellingen. Een technische ploeg van de stad haalde de brokstukken op. Volgens restaurateurs valt het monument nog te herstellen. De schade wordt geraamd op 5.000 euro. In afwachting van verdere stappen worden de brokstukken bewaard in erfgoeddepot Trezoor.

De brokstukken worden bewaard in Trezoor. © Kortrijk

Het monument bestaat uit een monumentale rechthoekige gedenkplaat met kruis in spitsboog. Het herinnert aan een historisch incident ten tijde van de Boerenkrijg in 1798. Dat was een opstand van de landelijke bevolking tegen het Franse staatsgezag. Bij het incident, dat zich afspeelde na het Markse schuttersfeest, kwamen drie onschuldige Markenaren om het leven. Ze werden gedood door Franse ruiters toen die op zoek waren naar drie Markse schutters die in Kortrijk schoten hadden gelost.

“Aan de zijgevel van het café De Markebeke werd in 1899 een hardstenen gedenkplaat bevestigd met de namen van de drie slachtoffers van een incident tijdens de Boerenkrijg (1798): Augustijn Vromant (46 jaar); Jan Vromant (26 jaar) en Jan Carlier (21 jaar). De gedenkplaat werd in 1944 zwaar beschadigd. In 1972 werd door steenhouwer Kesteloot een identieke gedenksteen vervaardigd, die dan aan de overkant van de straat op 11 juli 1973 onthuld werd”, aldus Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed.

Monument uit 19de eeuw

De gedenkplaat met de namen van de slachtoffers werd in 1899 aan café De Markebeke bevestigd. In 1944 raakte de plaat zwaar beschadigd tijdens de oorlogsbombardementen. In 1972 kwam er een identieke gedenksteen aan de overkant van de straat. In 2004 werd het monument ingemetseld in een nieuwe, rode bakstenen muur. Ook nu weer zal de gedenksteen in ere hersteld worden. “Hij herinnert aan een belangrijke opstand in ons land”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “We willen het monument niet laten verloren gaan door een ongeval waarvan de veroorzaker ervoor gekozen heeft te vluchten.”