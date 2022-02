Stad wil af van de Armenonville

Het stadsbestuur zet Café Armenonville in de etalage. Oostende wil het gebouw verkopen en vraagt garanties dat ook de balboogschieters nog actief kunnen blijven. Over de verkoopsprocedure zijn er vragen.

De Armenonville aan de Groendreef middenin het Maria Hendrikapark gaat terug op een oud jachtpaviljoen en boswachterhuis (19e eeuw) en was ooit eigendom van de Koninklijke Schenking. Het werd genoemd naar een oud jachtpaviljoen aan de rand van het Bois de Boulogne bij Parijs. Het park en het huis zijn één van de realisaties van Leopold II. Al vanaf 1905 wordt het uitgebaat als café en krijgt het de naam ‘Pavillon Armenonville’. In het chalet is sedert 1929 de balboogschuttersgilde Sint-Joris actief: met een soort kruisboog met loden balletjes wordt op houten doelen gemikt. De sport kan zowel in- als outdoor gebeuren.

Oostende zet het gebouw in de etalage: een schattingsverslag spreekt van een waarde van 379.000 euro en de stad bepaalde nu de voorwaarden voor verkoop, zoals het blijvend huisvesten van de balboogschieters. Naast een stek voor de balboogschieters is de Armenonville vooral een gezellige horeca-zaak in het groen met op zonnige dagen een druk beklant terras. “Het is een daad van goed bestuur om niet gebruikte gebouwen te verkopen”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Soete (Vooruit). “Maar de procedure wijkt af van normaal waar de stad via platforms Bidit of Covast werkt. Nu moeten de biedingen onder gesloten omslag binnenkomen en telt het hoogste bod. Ook de voorwaarde voor de balboogschieters is buitensporig want de sport wordt niet meer beoefend.”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) gaf geen duidelijke reden waarom de verkopers nu rechtstreeks met de stad moeten werken maar verzekerde. “We zijn niet verplicht om toe te wijzen aan de hoogte bieder. We kunnen er nog altijd van afzien. De biedingen houden geen verplichting in voor de stad. De procedure blijft transparant, we hebben geen slechte ervaringen met Bidit maar schatten in dat het beter is via deze procedure.”

Bij de Armenonville is uitbater Thibaut Seldenslach niet op de hoogte. “We weten niets van een verkoop af. Maar hier wordt nog wel degelijk aan balboogschieten gedaan door leden van de club.”