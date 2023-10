Stad Waregem zet lokale helden in de bloemetjes

Van 18 tot 25 september vond de Week van de Duurzame Gemeente plaats. Het project focuste zich dit jaar op de ontwikkelingsdoelstelling ‘kwaliteitsonderwijs’.

Het stadsbestuur zette daarom alle vrijwilligers in de bloemetjes die zich inzetten voor kwalitatieve educatie. “Het gaat meer bepaald om onze e-buddy’s van het Digipunt, de voorleesbuddy’s, praatgroepbegeleiders en de vrijwilligers die zich inzetten voor taalondersteuning in de scholen”, vertelt schepen van Duurzaamheid Maria Polfliet (CD&V). “Deze lokale helden zetten dagelijks in op levenslang leren voor iedereen.”

(LV)