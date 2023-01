Stad Waregem pakt uit met lichtwandeling Ware Gloed tijdens WarMegem

Van maandag 6 tot en met zondag 19 februari wordt de paardenstad opnieuw omgedoopt tot WarMegem. Verschillende stadsdiensten slaan de handen in elkaar en bieden een uitgebreide valentijnsperiode vol hartverwarmende activiteiten aan. Er wordt onder meer opnieuw live radio gemaakt op de Markt. Maar de primeur van deze derde editie is de lichtwandeling Ware Gloed doorheen het centrum.

In 2021, middenin de harde lockdown, werd Waregem een eerste keer omgetoverd tot WarMegem. De Zuidboulevard werd versierd met ‘LOVE’-letters en in het centrum kon men deelnemen aan enkele uitgestippelde wandelingen. Het initiatief werd positief onthaald en diverse stadsdiensten breidden het concept uit met passende valentijnsactiviteiten.

In februari start de derde editie van WarMegem. “We gaan opnieuw voor twee weken vol warmte en liefde”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). “Die sfeer rond Valentijn willen we verlengen. Het volgt trouwens perfect op de kerstwarmte van Waregem Wintert.”

In samenwerking met radiozender Waregem1 wordt er op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari live radio gemaakt in een glazen container op het ceremonieplein op de Markt. “Inwoners en passanten kunnen er hun favoriete plaat aanvragen of een warme boodschap overbrengen. Muzikanten en groepen krijgen er bovendien een vrij podium om zich voor te stellen”, aldus nog de schepen.

Fotowedstrijd

De primeur van deze derde editie is Ware Gloed. “We hebben een betoverende en magische lichtwandeling uitgestippeld vol lichtinstallaties en lumineuze verrassingen. De wandeling start in Park Baron Casier en gaat via de Markt en Het Pand naar de Zuidboulevard.” In het weekend van 10, 11 en 12 februari kan men van Ware Gloed genieten tussen 18 en 22 uur.

We gaan opnieuw voor twee weken vol warmte en liefde – Pietro Iacopucci (CD&V), Schepen van Feestelijkheden

Dit jaar is er ook een fotowedstrijd. Onder het thema ‘Waregemse warmte’ kan iedereen foto’s insturen, met als voorwaarde dat die genomen zijn in Waregem of de deelgemeenten. Een jury kiest nadien drie winnaars. Die ontvangen een ingekaderde print van hun beeld en zullen gepresenteerd worden in de etalage van de stadswinkel. De hoofdwinnaar ziet zijn foto paginagroot in De Sprong verschijnen.

De jeugddienst organiseert opnieuw Pedalove, waarbij men op een zwaanpedalo kan peddelen op de stadionvijvers. “Wegens het succes van vorig jaar zal het naast de woensdagen ook mogelijk zijn tijdens de twee zaterdagen van WarMegem”, aldus Iacopucci. In de Schakelbox zullen romantische films vertoond worden en de sportdienst organiseert naast sfeerzwemmen in De Treffer en knuffelturnen ook enkele social runs én een AED-opleiding voor sportclubs, waarbij de leden de basistechnieken van een reanimatie met een automatische externe defibrilator (AED) leren.

Er staat ook een romantisch fairtrade etentje op de menukaart en de bib zet een vriendschappelijke speeddate op poten. Er valt ook weer heel wat te winnen via de sjalenzoektocht en selfiespots, daarvoor moet men de sociale media van de stad goed in het oog houden. Kinderen die in orde zijn tijdens een fietscontrole ontvangen ook een extra attentie.