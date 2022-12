Stad Waregem krijgt subsidie voor project ‘Claus bij De Leie’

Toerisme Vlaanderen kent een subsidie van 150.000 euro toe aan de stad Waregem voor een nieuw project rond het leven en werk van kunstschilder Emile Claus. Het project vindt in 2024 plaats in Claus’ geboortedorp Sint-Eloois-Vijve.

‘Claus bij De Leie’ is een van de 22 toeristische projecten in West-Vlaanderen die via Toerisme Vlaanderen een subsidie ontvangen. Daarmee zal de stad in 2024, honderd jaar na het overlijden van Emile Claus, een project voorstellen in Sint-Eloois-Vijve. “Dat het wordt uitgerold aan de Leie in zijn geboortedorp Sint-Eloois-Vijve is een bewuste keuze”, vertelt schepen van Toerisme Pietro Iacopucci. “De rivier was namelijk een grote bron van inspiratie in zijn werken.”

Het project zal heel sterk inzetten op digitale beleving. “Met de Vlaamse middelen zal het stadsbestuur een beleving ontwikkelen met een digitale component rond het leven en werk van de kunstschilder. We willen bezoekers in de bijzondere wereld van de kunst en het leven van Claus meenemen. Met het project willen we zowel de eigen inwoners als streekgenoten uit de regio aantrekken.”

Hét centrale werk wordt ‘Het Hanengevecht’ dat Claus in 1882 schilderde. Het kunstwerk beeldt een tafereel van een hanengevecht in een Waregemse herberg uit, met tientallen Waregemse notabelen als toeschouwers. “Het werk lag jarenlang opgeborgen in het kasteel van Potegem en werd recent opgepikt door Het Kunstuur uit Mechelen”, weet Iacopucci.

Zonneschilder

Ook gemeenteraadslid Nancy Vandenabeele (N-VA/Open VLD) uit Sint-Eloois-Vijve kijkt uit naar het project. “We zijn bijzonder trots op onze schilder van de Leie die tevens de leider is van het Belgische luminisme.”

Emile Claus werd op 27 september 1849 geboren in Sint-Eloois-Vijve. Op 14 juni 1924 liet hij het leven in Astene nabij Deinze, in zijn villa ‘Zonneschijn’. Naast ‘schilder van de Leie’ stond hij namelijk ook gekend als zonneschilder. Veel van zijn werken zijn te zien in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Maar ook in onder meer Barcelona, Berlijn, Firenze, Göteborg, Parijs, Warschau en Osaka vind je zijn kunst terug. (LV)