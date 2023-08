Stad voelt zich samen met de bewoners slachtoffer van Triamant Geluwe: “Gaat om een schrijnende situatie”

Het lokaal bestuur en het Woon- en Zorgbedrijf Wervik gaven tijdens een persconferentie een stand van zaken over de failliete woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe. “We hebben zeven weken van intense opvolging achter de rug”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Volgens de curator worden zondag zowel gas, water als elektriciteit afgesloten. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit zal gebeuren, want men moet de meterstanden nog komen opnemen. Ik verwacht dat iedereen tegen eind volgende week is verhuisd.”

“Triamant is een puur privaat initiatief. We voelen ons samen met de bewoners slachtoffer. Voor ons waren de bewoners, en met voorrang diegene met een zorgnood, de prioriteit. Het gaat om een schrijnende situatie. In de vakantieperiode is het bovendien niet zo’n evident dossier”, klinkt het bij de gemeente.

Onleefbaar

“Zonder gas, water en elektriciteit wordt het een onleefbare situatie”, aldus voorzitter Lien Deblaere van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. “Als lokaal bestuur hebben we ons hart laten spreken en meer gedaan dan moest. Gelukkig kregen we veel info van de conciërge die ook zijn job verloor.”

Op de parking staan vooral auto’s met een Poolse nummerplaat. Arbeiders die in de regio werken wonen in Triamant. “Hun werkgever heeft toch ook zijn verantwoordelijkheid en we verwachten van die kant inspanningen”, zegt Lien. “Het gaat om verschillende werkgevers uit een ruime regio.”

Uiteraard is het ook zeer de vraag wat er zal gebeuren met bewoners die weigeren te vertrekken. “We hebben geen wettelijke basis om mensen te verplichten om te verhuizen, dat komt de curator toe”, zegt de burgemeester.

Inwoners vrezen asielzoekers

De afvalberg is de afgelopen weken ook een probleem. De stad kwam al tweemaal alle zakken opruimen en vrijdag lag er weer heel wat. “Het zal niet evident zijn om, nadat alles leeg staat, de site af te sluiten want het gaat om privaat domein”, geeft Youro Casier aan.

Inwoners van Geluwe vrezen dan weer dat er asielzoekers zullen komen. “We hebben daarvan geen weet”, zegt de burgemeester. “Fedasil had met ons nog geen contact.”

Volgens eerste schepen Bercy Slegers (CD&V) gaat het om roddels. De curator had al een plaatsbezoek in het gezelschap van Myriam Deloddere, algemeen directeur van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het is uiteraard zeer de vraag wat er daar zou kunnen komen. Verhuren of verkopen aan senioren als serviceflat is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Het gaat in totaal om 80 flats, 20 studio’s en een brasserie. (EDB)