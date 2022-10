Stad Veurne roept op om géén putten te maken bij graven om bloemen in te zetten.

Binnenkort ook naar een begraafplaats? Wist je dat het niet toegelaten is om een put te maken bij een graf om een bloem te planten?

Eens de chrysanten zijn uitgebloeid en verwijderd, is de begraafplaats bezaaid is met putten en is de schade aan het gazon aanzienlijk. Voor de Technische Dienst is het bovendien een stevig karwei om alles te herstellen.

Chrysanthouders

Stad Veurne zorgt voor een duurzame oplossing, door alvast 1250 chrysanthouders te voorzien op de begraafplaatsen van Beauvoorde (500 stuks), Vinkem, Eggewaartskapelle en Avekapelle (telkens 250 stuks). Zo moeten er op deze begraafplaatsen geen putten meer gemaakt worden en kunnen de houders achteraf worden ingezameld om ook volgend jaar te kunnen worden gebruikt. Je vindt de chrystantenhouders aan de ingangen van de begraafplaatsen.

© gf

Op de andere begraafplaatsen vragen ze aan de bezoekers om zelf een bloempot voorzien.

Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein: “Door chrysanthouders aan te bieden zorgen we als stadsbestuur, samen met de bezoekers, voor een nettere begraafplaats. Geen putten meer, dus geen extra kosten en minder werk voor onze groenarbeiders. Win-winsituatie voor iedereen!”