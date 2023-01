Het lokaal bestuur Blankenberge verwijderde de textielcontainer van ’t Kinderpaleis aan de achterzijde van het lokaal dienstencentrum De Bollaard.

De reden hiervoor is, dat de container de laatste tijd vaak werd misbruikt door sluikstorters. Je kan wel nog altijd bruikbare kinderkledij blijven binnenbrengen in ’t Kinderpaleis. Kledij die vuil of versleten is hoort thuis in het containerpark.