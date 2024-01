Stad Torhout pakt energiekosten aan

Het stadsbestuur heeft het voorbije jaar heel wat inspanningen geleverd om het energieverbruik in de openbare gebouwen efficiënt te beheren. En dat loont. Dat schepen van Financiën Joost Cuvelier trots een gezonde stadskas kan presenteren, is mee te danken aan de aanpak van de energiekosten.

Toen de energiecrisis in volle hevigheid uitbrak en de prijzen voor gas en elektriciteit de pan uitswingden, werden de energie-uitgaven dat jaar begroot op 2,3 miljoen euro, al werd de soep uiteindelijk niet zo warm gegeten. Voor 2024 worden die uitgaven geraamd op nog ‘slechts’ een dik miljoen euro, minder dan de helft dus. Een wezenlijk verschil.

“In heel wat gebouwen werd de stookinstallatie gerenoveerd of volledig vernieuwd“, zegt schepen Cuvelier. “Dan denk ik aan het onderwijscentrum Ten Walle, zaal Club de B en de lokalen van het Stiltepark De Warande. Dat leverde een energiebesparing op van tussen de 25 en de 62%. Ook zuinige verlichting en zowat duizend zonnepanelen in en op het stedelijke sportcomplex leverden gemiddeld zo’n 45% besparing op het elektriciteitsverbruik op.”

Slim beheersysteem

Het energieverbruik en de manieren om erop te besparen, worden van nabij opgevolgd door directeur Facility Willem Vermaut en zijn rechterhand Jonas Muylle. En uiteraard ook door de verantwoordelijke schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme.

“We beschikken over een centraal aangestuurd, intelligent gebouwenbeheersysteem”, zegt laatstgenoemde. “Aan dat systeem koppelen we almaar meer van onze stadsgebouwen. Je kunt er vanop afstand het energieverbruik mee meten, aansturen, regelen en waar nodig corrigeren. Wordt er bijvoorbeeld een deel van de sporthal door een club gereserveerd, dan kan het gebouwenbeheersysteem bepalen wanneer de verwarming of koeling moet starten, hoeveel verlichting er nodig is, enzovoort. Die koppeling aan het reservatiesysteem is ideaal, evenzeer voor de buitenterreinen van het sportcomplex.”

Er wordt onderzocht om in 2024 nog extra zonnepanelen aan te brengen. Dat zou mogelijk moeten zijn op de stedelijke kinderboerderij, op het voetbalstadion De Velodroom en op het cultuurcentrum de Brouckere.

“Twee grote slokoppen inzake energieverbruik zijn het woonzorgcentrum en het zwembad”, aldus Joost Cuvelier. “Zonnepanelen zijn daar een weldaad.” (JS)