Stad Tielt zet door met onteigening Tiltex-site: “Onderhandelingen met eigenaar hebben niets opgeleverd”

Het stadsbestuur van Tielt gaat dan toch door met de onteigeningsprocedure voor de Tiltex-site. Op die gronden wil de stad een nieuwe academie bouwen. Die procedure werd in november 2020 al opgestart, maar in de hoop om alsnog tot een akkoord met de eigenaar te komen werd de pauzeknop daarna ingedrukt. Maar de onderhandelingen mislukten.

De uitbreiding van de academies, die al jaren met een nijpend plaatsgebrek kampen, is naast de collegesite een van de heetste hangijzers van het afgelopen decennium in Tielt. Begin deze legislatuur werd voor de uitbreiding resoluut gekozen voor een perceel van zo’n 3.000 vierkante meter aan het Maczekplein, maar die grond was (en is) eigendom van een projectontwikkelaar, die er een appartementencomplex wou bouwen.

“We hebben ruim de tijd genomen om te onderhandelen met de eigenaar, bijgestaan dooreen raadsheer”, aldus burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Maar die onderhandelingen hebben helaas niets opgeleverd, waardoor we nu willen overgaan tot de definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit.”

In algemeen belang

Het besluit staat op de agenda van de gemeenteraad volgende week. Een onteigening is concreet de (gedwongen) overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Daarbij dient onder meer aangetoond te worden dat de onteigening in het algemeen belang gebeurt.

Dat de stad nu snel werk wil maken van de verwerving van de gronden, heeft te maken met het feit dat Tielt in juli vorig jaar een monstersubsidie van 13,5 miljoen euro binnenhaalde voor de nieuwbouwacademies. Maar zonder grond kan je niet bouwen. Wellicht tegen eind dit jaar zal een private partner aangeduid worden die het ontwerp en de bouw op zich zal nemen. (SV)