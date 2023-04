Stad Tielt vraagt vuurwerk en bommetjes thuis te laten op 50 dagen

Op vrijdag 21 april vieren de Tieltse laatstejaars hun laatste 50 dagen in het secundair onderwijs. In de aanloop naar deze feestdag vraagt de stad de laatstejaars uitdrukkelijk om geen vuurwerk/vuurpijlen of andere pyrotechnische materialen zoals voetzoekers, knalbommetjes, thunderflashes, knal- en rookbussen… te gebruiken.

“Dergelijke producten houden steeds een groot risico in op ernstige ongelukken en incidenten”, aldus Stad Tielt op hun website. “Gebruik ze dus niet en hou het veilig voor jezelf en de anderen. Om zot te doen en uitbundig te feesten heb je geen vuurwerk nodig.”