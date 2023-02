Stad Tielt organiseert feest voor alle vrijwilligers

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt nodigt iedereen uit op het vrijwilligersfeest op vrijdag 3 maart tussen 19 en 23 uur in de Europahal.

Het vrijwilligersfeest begint met een welkomstwoord van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en een dankwoord van schepen Vincent Byttebier, waarna iedereen kan genieten van een gezellige drink met een hartverwarmend frietje en sfeervolle achtergrondmuziek. Er wordt ook een stadstombola voorzien met een prijzenpakket voor tien gelukkigen.

Om praktische redenen wordt gevraagd om uw aanwezigheid te bevestigen via het formulier op www.tieltvrijwilligt.be/vrijwilligersfeest. U kan ook inschrijven via het Stadspunt via 051 42 81 11, stadspunt@tielt.be of fysiek aan de onthaalbalie zelf.