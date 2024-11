Stad Tielt ontvangt label ‘Sportbedrijf’

Stad Tielt mag zich voortaan met trots een ‘Sportbedrijf’ noemen. Sport Vlaanderen kende dit prestigieuze label toe aan de stad als erkenning voor haar uitzonderlijke inspanningen om een actieve en gezonde levensstijl te promoten. Naast sport en beweging ligt de nadruk ook op thema’s zoals mentaal welzijn en ergonomisch werken.

De stad moedigt haar medewerkers aan om woon-werkverplaatsingen per fiets of te voet af te leggen en zet initiatieven zoals de Week van de Mobiliteit extra in de kijker. Tijdens de middagpauze organiseert de stad sportactiviteiten waarbij medewerkers kennismaken met vernieuwende sporten zoals pickleball, padel en spikeball. Ook klassiekers zoals voetbal, badminton en dans staan op het programma.

Elk jaar organiseert Stad Tielt bovendien een sportieve teambuilding om de onderlinge band tussen collega’s te versterken. Daarnaast biedt de dienst Sport tal van evenementen en acties aan, zoals gratis deelname voor het personeel aan de kerstcorrida in Tielt.

Het behalen van het label ‘Sportbedrijf’ is niet alleen een belangrijke mijlpaal, maar ook een stimulans om verder te bouwen aan een sportieve en gezonde toekomst voor Tielt.