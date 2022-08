Stad Tielt koopt pand vroegere Elektro Van Maele: “Nog geen concrete plannen, maar misschien oplossing voor lokalenproblematiek Club 77”

De stad Tielt gaat het pand van voormalige Elektro Van Maele kopen. De handelszaak op het dorpsplein van Schuiferskapelle staat al een tijdje leeg, maar nu gaat de eigenaar – die nog boven de zaak woont – verhuizen en het gebouw verkopen. De stad ziet de aankoop als een ideale opportuniteit.

Het is ondertussen al meer dan tien jaar geleden dat Elektro Van Maele de deuren sloot. Al die tijd stond het handelspand dan ook leeg. Al bleef de eigenaar wel boven de winkel wonen.

Nu besloot de gepensioneerde elektricien, die met zijn echtgenote naar Zuid-Amerika verhuist, echter om het pand te verkopen. Een kans die stad Tielt niet aan zich voorbij wilde laten gaan. “Het is een opportuniteit die we moesten nemen”, stelt schepen en coördinator voor Schuiferskapelle Klaas Carrette (CD&V). “Het is een gebouw op een mooie locatie, pal in de dorpskern van Kapelle. Het kan een mooie uitvalsbasis zijn.”

Lokalenprobleem

Concrete plannen voor de invulling zijn er nog niet. “We hebben immers heel snel moeten beslissen”, zegt Klaas Carrette. “Maar op de korte termijn kan het gebouw een oplossing bieden voor de lokalenproblematiek van Club 77.”

Op vandaag huist daar immers ook nog steeds basisschool De Dorpsparel in afwachting van de bouw van een definitief onderkomen. “Ook zouden we bijvoorbeeld onze tweemaandelijkse zitdagen van Zorg Tielt daar laten plaatsvinden. Op de lange termijn kan het dan misschien weer een unieke kans zijn voor de vergroening van het kernwinkelgebied”, aldus Klaas Carrette.

Stad Tielt betaalt 275.000 euro voor het pand. Daarbij hoopt men wel nog op een subsidie van 30 procent in het kader van de aankoop van leegstaande handelspanden. In totaal bedraagt de oppervlakte van het pand zo’n 250 vierkante meter.