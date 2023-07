Stad Tielt haalt bakzeil: knip kan toch weggehaald worden voor wielerwedstrijd in het najaar

De knip tussen de Bruggestraat en de Ieperstraat in Tielt, die sinds eind mei permanent is, kan toch verwijderd worden voor najaarsevenementen. Zo zullen de bloembakken weggehaald worden voor de passage van de Keizer der Nieuwelingen in oktober. Daarmee keert het stadsbestuur terug op een eerdere communicatie.

De organisatoren van de Omloop van het Hoogserlei en van De Keizer der Nieuwelingen, vader en zoon Danny en Davy Van Pamel, trokken twee weken terug nog aan de alarmbel toen bleek dat het stadsbestuur niet van plan was om de permanente knip in het Tieltse stadscentrum te verwijderen voor die koersen. “We worden weggejaagd uit het centrum en ook de horecazaken, die normaal langs het parcours liggen, zijn hier allesbehalve tevreden mee”, klonk het eerder bij Danny Van Pamel “Terwijl het toch een kleine moeite is om een paar bloembakken te verzetten. Desnoods wil ik het zelf doen.”

Water bij de wijn

De stad argumenteerde dat men wou vermijden dat de knip om de veertien dagen opengezet moest worden, maar na overleg doet het stadsbestuur toch flink wat water bij de wijn. “De gedachten zijn geëvolueerd in de tijd”, verwoordt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) het. “We stellen een compromis voor. In de zomerperiode, wanneer de terrasjes het volst zitten, gaan we de knip niet verwijderen tenzij het écht noodzakelijk is. Maar in de winterperiode gaan we wat meer soepelheid aan de dag leggen, al zal elke aanvraag wel apart bekeken worden. De bloembakken zullen dus verwijderd worden voor de Keizer der Nieuwelingen op 1 oktober. (die dag is het trouwens ook Openbedrijvendag, waardoor er ook andere mobiliteitsingrepen nodig zullen zijn in Tielt – red.) Door de werken in de Egemsesteenweg en door negatief advies van AWV zal de Omloop van het Hoogserlei in september wel aan de andere kant van de ring blijven en dus uitzonderlijk niet door het centrum passeren.”

Wegenwerken

Danny van Pamel bevestigt. “Voor de wegenwerken in de Egemsesteenweg hebben we uiteraard begrip. Daar valt nu eenmaal weinig aan te doen”, zegt hij. “De honderdste editie van de Omloop zal dus uitzonderlijk niet door het centrum van Tielt rijden. Dat is ergens wel jammer, maar mijn zoon en ik zijn in de eerste plaats erg tevreden dat het stadsbestuur alsnog rekening houdt met de koers. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar we hebben de garantie dat het dus wel mogelijk is om de knip te verwijderen. Dat is een enorme opluchting en we zijn het stadsbestuur hier erkentelijk voor. Als het goed is moet het ook gezegd worden, niet?” (SV)