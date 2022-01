Stad Roeselare zoekt ontwerper om stationsomgeving aangenamer te maken

Het stadsbestuur wil de omgeving van het Stationsplein opwaarderen en de verbinding met de Ooststraat meer zichtbaar maken. Via de Oproep WinVorm wordt gezocht naar een ontwerper voor het project.

De stad stelde eerder haar Kernplan 2 voor. “Daarin gaven we aan dat we de omgeving van het Stationsplein willen opwaarderen. We willen er een aangename, groenere en veiligere omgeving van maken. Met onthardingselementen en een aantrekkelijke bovenbouw wensen we concreter vorm te geven aan de economische uitstraling van het plein”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Het stadsbestuur wil ook een meer zichtbare verbinding creëren naar de Ooststraat, de belangrijkste winkelstraat in de stad. Om dit project te realiseren moeten ontwerpers aangesteld worden. “Net zoals vroeger bij andere projecten werken we daarom samen met het WinVorm-project van de provincie, dat deze ontwerpteams aanduidt.”

Het schepencollege keurde deze week een samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed. Ontwerpers en ontwerpteams die zich kandidaat willen stellen, kunnen zich inschrijven via www.winvorm.be en dit tot vrijdag 25 februari. De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Drie ontwerpteams mogen daarna met het project aan de slag.