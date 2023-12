Stad Roeselare zet vrijwilligers in de schijnwerpers, nomineren kan tot 15 januari

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrijwilliger op 5 december, toont Stad Roeselare haar waardering voor de onmisbare bijdrage van vrijwilligers aan het lokaal welzijn.

“Onze vrijwilligers zijn het echte warmtenet van onze stad, het is fijn om te weten dat nu al ongeveer een op vijf vrijwilliger is in onze stad”, aldus burgemeester Kris Declercq.

De Stad lanceert de actie ‘Zet een vrijwilliger in de schijnwerpers’, een oproep aan alle inwoners om die bijzondere vrijwilliger te nomineren die het verschil maakt in hun omgeving. “Vrijwilligers vormen het fundament van onze gemeenschap. Ze dragen bij aan de sociale cohesie en het welzijn van onze stad. Het is van groot belang om hun inzet te erkennen en te waarderen. Niet alleen op de Dag van de Vrijwilliger, maar het hele jaar door. Met de actie ‘Zet een vrijwilliger in de schijnwerpers’ willen we onze waardering tonen voor de stille krachten die vaak achter de schermen werken en de stad laten bloeien”, aldus schepen Piet Delrue.

Nominatie

Tot 15 januari kan je vrijwilligers nomineren. Genomineerde vrijwilligers maken kans op een leuk geschenk. Ook een bezoekje van de burgemeester of schepen Delrue behoort tot de mogelijkheden. Stad Roeselare wil met deze actie niet alleen individuele vrijwilligers eren, maar ook anderen inspireren om zich in te zetten voor de vele projecten in de stad.

Hoe meedoen?

Vul het nominatieformulier in op buurten.roeselare.be/vrijwilligers Beschrijf waarom jouw vrijwilliger zo bijzonder is, en waarom hij of zij in de schijnwerpers moet worden gezet.De vrijwilliger die je nomineert kan eender wie zijn. Vertel vooral op welke manier zijn of haar engagement volgens jou echt een verschil maakt.