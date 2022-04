Stad Roeselare voorziet 84 plaatsen voor collectieve opvang op administratieve site AZ Delta op Schiervelde

De stad Roeselare voorziet op twee manieren in opvang voor gevluchte Oekraïners. Enerzijds via de oproep #PlekVrij. Anderzijds door collectieve en kwalitatieve opvang te voorzien op verschillende locaties. Onder meer in het administratief centrum van AZ Delta in de Schierveldestraat.

Dankzij #PlekVrij hebben al 88 gevluchte Oekraïners zich aangemeld in de Rodenbachstad, zij verblijven op 39 verschillende plaatsen. Twee huishoudens vonden ook al onderdak in de conciërgewoning aan het Spillebad, daarnaast kunnen er vanaf 2 mei ook vluchtelingen in het Molenhuis terecht. Vanaf eind mei komt daar de administratieve site van AZ Delta op Schiervelde bij. Daar zullen normaal 84 Oekraïners een onderdak vinden. In totaal zal de stad zo plaats bieden aan ongeveer 120 vluchtelingen.

“We merken dat de vraag voor plaats op vandaag meevalt”, vertelt burgemeester Kris Declercq. “Maar we willen klaar zijn, voor mocht het nodig zijn. Daarbij gaan we voor collectieve noodopvang. We voorzien kamers van 2 tot 10 personen waarbij gezinnen opgevangen kunnen worden. Daarnaast is er een gemeenschappelijke keuken en ontspanningsruimte. Er is een basis sanitair voorzien in het gebouw, buiten komen er nog eens twee containers met toiletten en douches. We wilden er bewust geen camping van maken, ook al gaat het om een tijdelijke oplossing.”

Zelfredzaam

“We gaan ervan uit dat de gezinnen die hier komen zelfredzaam zijn. Dat betekent dat ze zelf instaan voor het onderhoud, net zoals we ook geen maaltijden voorzien. Ervaring met de al aanwezige Oekraïners in onze stad leert dat dit bijzonder goed werkt en we hebben er alle vertrouwen in dat er ook hier op Schiervelde geen problemen zullen zijn.” Waar nodig voorziet de stad wel begeleiding, onder via de vele vrijwilligers. “Na een oproep hebben we zo’n 65 mensen die klaar staan om te helpen.”

Donderdagavond is er een infomoment voor de buurt. “We zijn in nauw overleg gegaan met de buurtbewoners en merken op zich weinig bezorgdheid, maar we willen transparant zijn en een antwoord bieden op alle vragen”, stelt de burgemeester. “We weten niet of deze opvang nodig zal zijn, maar we zijn er wel klaar voor.”

Mensen die zich willen aanbieden als vrijwilliger kunnen terecht bij de vrijwilligerscoördinator van Stad Roeselare.