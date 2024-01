Stad Roeselare stimuleert verbondenheid via verschillende nieuwjaarsdrinken

Tijdens de januarimaand wordt er in verschillende straten, buurten en wijken een nieuwjaars- of winterdrink georganiseerd.

Zo ook in de Hugo Verrieststraat. Het plaatselijke straatcomité nodigde zondagochtend alle inwoners uit voor een gezellig samenzijn.Een grote groep bewoners kwam op zondagochtend 28 januari samen in RSL op Post om er bij een drankje de eerste nieuwtjes van het nieuwe jaar aan elkaar te vertellen. De drink kadert in het project warme buurten van de stad, initiatieven die verbindend moeten werken.