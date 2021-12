Stad Roeselare stimuleert de samenhang in buurten

In Roeselare zijn er momenteel 52 erkende wijkcomités die activiteiten organiseren en de betrokkenheid tussen buurtbewoners versterken. Nieuwe wijkcomités worden verwelkomd met een geschenkpakket. Een leuke opsteker om met hun nieuwe ideeën van start te gaan!

Stad Roeselare wil zorgen voor een warme en gezellige periode in buurten. Afgelopen week werden op initiatief van buurtbewoners 66 kerstbomen geplaatst op pleinen en straten. Buurtbewoners staan zelf in voor het versieren van de kerstboom. Maar ook hier draagt de stad haar steentje bij met een pakket kerstballen in de vorm van smileys voor iedere buurt die een kerstboom bestelde. De smiley-kerstballen staan voor verbondenheid en engagement. Een glimlach kan immers zoveel betekenen!

(TD-foto’s Jos)