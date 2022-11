Stad Roeselare springt mee op de kar van zero-waste met campagne ‘Mooi meegenomen’

Zero-waste is hipper dan ooit en de impact van minder verpakking is groot. Minder verpakking zorgt voor minder afval, minder zwerfvuil en is bovendien goed voor het milieu. De Stad Roeselare lanceert daarom vandaag, samen met 14 lokale ambassadeurs, het project Mooi Meegenomen.

Mooi Meegenomen, dat is vooral onnodige verpakkingen weren en nieuwe gebruiken introduceren. Een laagdrempelig project waarin zowel de lokale handelaar als de consument een actieve rol spelen.

Daarbij ondersteunt de Stad Roeselare handelaars die helpen om het gebruik van wegwerpverpakking te verminderen. Dat doet elk op z’n eigen manier: door bijvoorbeeld herbruikbare verpakking aan te bieden zoals een herbruikbare drinkbeker of draagtas. Andere handelaars laten hun klanten toe om zelf hun verpakking mee te nemen. Bij hen ben je welkom om je eigen potje, beker of broodjesflap te laten vullen. Op die manier willen we mensen stimuleren om herbruikbare recipiënten mee te nemen en te gebruiken.

Ambassadeurs

Maar liefst 14 handelaars in het centrum geven de kick-off voor dit project en fungeren dus als ambassadeur. Doen mee: La Grande Place, Traiteur Lamon, Izy Coffee, Biovita, Smos Express, Proxy Delhaize De Munt, Bie Sweets, Frituur Poater, Ohana Pokébowls, Cuisine Tossins, Vida Design, Kunstbloemen Sofie, NaaiCentrum Demyttenaere en The Skin Company.

De deelnemende handelaars herken je aan de hand van een gepersonaliseerde affiche en het gebruik van picto’s in de etalage of de toonbank. De pictogrammen tonen aan of je in de zaak terecht kan met een herbruikbaar potje, een herbruikbare drinkbeker en/of broodjesflap.

De potjesbieb

De Stad Roeselare geeft ook de eigen werknemers een zacht duwtje in de rug om hergebruik te stimuleren. In de keukens van zeven stadslocaties staat vanaf nu een potjesbieb. Men kan er een potje ontlenen om te laten vullen in een van de deelnemende handelszaken. Na gebruik wordt het afgewassen en terug bij de rest gezet.

Minder afval begint bij jezelf

“Het project Mooi Meegenomen zien we als de start van een hele omwenteling. We hopen dan ook dat steeds meer handelaars willen deelnemen. Maar ook als consument kan je veel betekenen”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

“Durf dan ook kritisch zijn en stil te staan bij wat je zoal verbruikt. Probeer bijvoorbeeld niet standaard tal van typisch take-away afval mee te geven of te nemen. Denk daarbij aan een servetje, elastiekje, kasticket, zoutzakje, bestek .… Ook dat is mooi meegenomen.”

Minder zwerfvuil

“Mooi Meegenomen kadert in het twee jaar durende proeftuinproject On The Go waarin de Stad Roeselare ondersteund wordt door Mooimakers, Fost Plus, OVAM en de VVSG. De Stad ontvangt hiervoor een subsidie van 55.000 euro. Ook de steden Gent en Genk hebben een project binnen On The Go.”

Het project vindt zijn oorsprong in de lockdownperiodes waarin take away en afhaalmaaltijden zeer populair waren. Een nadelig gevolg hiervan was meer afval op straat. De algemene doelstelling van On The Go is dan ook om afval te vermijden door handelaars en consumenten ecologischer en zinvoller met afval van takeaway te leren omgaan en afval onderweg te vermijden.

Om de resultaten van dit project ook in (afval)cijfers te kunnen meten, werd de Munt als afgebakend centraal proefgebied uitgekozen. De Munt is zeer centraal gelegen en een plaats waar mensen graag wat langer vertoeven en dus ook het gevaar op zwerfvuil groter is. Gedurende twee jaar zal het afval hier gemeten worden: vier keer per jaar en zowel in de straatvuilnisbakken als op het plein zelf.