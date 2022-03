Stad Roeselare ondersteunt inwoners met adviescheque bij hun renovatieproject

Renovatie houdt meer in dan het verfraaien van je woning. Het draagt bij tot kwalitatiever en duurzamer leven en is zowel op korte als langere termijn voordelig voor jouw portemonnee. Met de klimaatverandering en energieprijzen die letterlijk de pan uit rijzen, is het moment er meer dan ooit om even stil te staan bij renovatie.

De Stad Roeselare wil hierbij alvast een handje helpen en werkte een pakket aan diverse maatregelen uit om haar inwoners maximaal te kunnen ondersteunen bij hun renovatieproject. Zo is er de adviescheque voor renovatie waar al wie een eerste woning aankoopt beroep kan op doen.

Adviescheque voor renovatie

Starters hebben het steeds moeilijker om een plaats op de woningmarkt te verwerven. Daarom gaat er binnen het lokaal woonbeleid van Roeselare bijzondere aandacht naar hen.

Financieel wordt de renovatie van een eerste woning al ondersteund met de renteloze energielening en de premies voorzien door Fluvius en Vlaanderen. Maar om echt winst te halen uit renovatie, is correct advies essentieel. Uitzoeken welke werken prioritair en (financieel) haalbaar zijn, is vaak geen gemakkelijke oefening. Kopers hebben er alle baat bij om meteen grondig en correct te renoveren.

De Stad Roeselare ondersteunt kopers van een eerste woning daarom met een cheque voor gericht renovatieadvies in samenwerking met door het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) erkende architecten.

“Door gericht advies te verlenen over de noodzakelijke renovatiewerken moet kwalitatief en betaalbaar wonen ook voor hen mogelijk zijn. Door gericht advies te verlenen vermijden we onnodige kosten en verhinderen we dat door een foutieve inschatting van de reële kosten, jonge starters in financiële problemen komen”, aldus schepen Michèle Hostekint.

De adviescheque moet worden aangevraagd via de Dienst Wonen van de Stad Roeselare.