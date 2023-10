Stad Roeselare lanceert slimme, digitale borden: “Zorgen voor juiste boodschap op juiste moment”

De stad Roeselare lanceert als eerste stad in onze provincie slimme, digitale informatieborden die gekoppeld zijn aan databanken en sensoren. Ook meldingen van het platform Be-Alert komen op de schermen terecht. “Het is erg belangrijk om de juiste boodschap op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Uit een recente peiling bleek dat de Roeselarenaar erg tevreden is over de communicatieaanpak van de stad. Met het plaatsen van zes slimme, digitale informatieborden zet de stad nu nog extra in op communicatie.

Eerste bord in Ooststraat

“De juiste boodschap krijgen op het juiste moment en op de juiste plaats. Dankzij onze slimme, digitale informatieborden doen we dat vanaf nu ook in de straten en in onze stadsgebouwen”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Een eerste bord werd door de firma Connectify geplaatst in de Ooststraat, maar ook aan het Spillebad, in de Brugsesteenweg, op het Stationsplein, aan de Kop van de Vaart en in de Ardooisesteenweg komen er slimme, digitale borden. “Maar ook in het nieuwe stadhuis zullen we met een dergelijk systeem werken”, aldus de burgemeester.

De schermen zijn gekoppeld aan databanken en sensoren zodat boodschappen geautomatiseerd worden. “Zo hangen in sportlocaties schermen die automatisch tonen welke kleedkamer in een sporthal bestemd is voor welke sportclub. Slimme sensoren versturen bij een temperatuur onder de twee graden een boodschap naar de schermen op openbaar domein zodat de fietsers gewaarschuwd worden”, geeft de burgemeester enkele voorbeelden.

Experiment met BE-Alert

De stad wil ook uittesten of het mogelijk is om via de mobiele borden aan te geven wanneer een parking vol staat zodat de autobestuurders een andere route kiezen. “Dit najaar experimenteerden we ook als eerste gemeente in West-Vlaanderen met een koppeling met BE-Alert, het platform voor noodmeldingen. Met succes, via BE-Alert kunnen tijdens crisissen berichten gestuurd worden naar de digitale informatieschermen.”