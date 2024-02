Stad Roeselare laat je kennismaken met vrijwilligerswerk

Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 2 tot 10 maart, kunnen Roeselarenaars kennis maken met vrijwilligerswerk. De Stad organiseert deze campagne al voor de tweede keer. Dit om een boost te geven aan vrijwilligerswerk en het belang ervan te benadrukken.

Tijdens die week worden er verschillende activiteiten georganiseerd waar inwoners kennis kunnen maken met alle vormen van vrijwilligerswerk. Naast infosessies over hoe je je kan aansluiten bij een bepaalde vrijwilligersorganisatie, zal je bij andere meteen zelf de handen uit de mouwen kunnen steken.

“Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze stad. Het is een uitstekende manier om de gemeenschap te versterken en bij te dragen aan de samenleving. Tijdens de Week van de Vrijwilliger, willen we aantonen hoe groot het aanbod aan vrijwilligerswerk is. Tegelijk ondersteunen we hier ook onze lokale verenigingen en organisaties mee, die vaak op zoek zijn naar nieuwe mensen”, aldus schepen Piet Delrue.