Stad Roeselare huldigt olympisch kampioene Lore Van Heesbeke

Het stadsbestuur van Roeselare zette dinsdagavond Lore Van Heesbeke (19) in de bloemetjes. Lore werd onlangs olympisch kampioene met de Special Flames.

Tijdens de Special Olympics in Berlijn won het Belgische team de finale van Rwanda met strafschoppen. Lore, die zowel als doelvrouw als in de verdediging uit de voeten kan, scoorde in één van de wedstrijden een fantastisch doelpunt. Enkele weken na haar knalprestatie ontving het stadsbestuur haar in ARhus waar ze gehuldigd werd voor haar prestatie.