Stad Roeselare gaat tijdens Week van de Smaak op zoek naar de beste hutsepot

Van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november pakt ook Roeselare uit met de Week van de Smaak. Foodies vinden hun gading in een gastronomische belevingswandeling, creatief koken voor kinderen of workshops met bekende en minder bekende chefs.

“De Week van de Smaak is een hoogmis van de voeding”, steekt burgemeester Kris Declercq van wal. “Het steekt Roeselare als hoofdstad van Vallei van de Voeding in een ‘deluxe versie’, met een heel rijk programma. Een week lang kan iedereen volop proeven van wat onze streek aan lekkers te bieden heeft.”

Verleden jaar maakte Annelies Meseure het beste stoofvlees van Roeselare en mocht zich daarmee de allereerste Smaakmaker #VANRSL noemen. Dit jaar wordt de nieuwe smaakmaker van Roeselare diegene die de beste hutsepot maakt . Voorzitter van de jury wordt GaultMillau-chef Michael Decruw van restaurant D’Hofstee en uiteraard krijgt ook Annelies Meseure een plaats in de jury. Wie wil meedingen naar de titel van Smaakmaker #VANRSL kan zich kandidaat stellen via het online inschrijfformulier op www.visitroeselare.be/smaakmaker. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 1 oktober.

Belevingswandeling

Maar er valt veel meer te beleven tijden de Week van de Smaak in Roeselare. Zo is er op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november een culinaire belevingswandeling De Achterkeuken. Tijdens die wandeling ontdek je verborgen plekjes in Krottegem en proef je hier en daar van gastronomische gerechtjes. Er zijn ook kookworkshops met tv-chef Loïc Van Impe, met kookboekauteur Annet Daems en lokale fijnproevers zoals traiteur Greek Lab, The Taste en Kris Goegebeur.

In Taste & See kunnen bezoekers kennis maken met voedingsgerelateerde bedrijven in de Vallei van de Voeding, er komt een High Tea op zaterdag 4 november in de shoppingstraten en met Eau Revoir kan men genieten van visuele poëzie aan de Kleine Bassin van 3 tot 5 november. CREO verrast met een workshop foodfotografie en een proefwandeling in Roeselare voor anderstalige nieuwkomers. ARhus pakt op zaterdag 4 november uit met een Moortdinee.