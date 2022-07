Stad Roeselare en VZW Shopping & Centrum blikken tevreden terug op de Batjes, maar zien wel centrummanager Alex Leupe afscheid nemen

Met de 90ste Batjes tijdens het laatste weekend van juni werd het startschot van de zomer gegeven. Shopping, braderie, sfeer en muziek blijven de vaste ingrediënten waarmee de Batjes scoren bij het grote publiek, zo bleek ook uit de cijfers. Uiteindelijk zakten zo’n 125.000 mensen af naar de Roeselaarse Batjes. Na afloop maakte centrummanager Alex Leupe wel nog een opvallende beslissing bekend. Alex was een van de bezielers van de Batjes in Roeselare, maar houdt er nu om privéredenen mee op.

Het Batjesprogramma bleek niet enkel bij Roeselarenaars in de smaak te vallen. Hoewel de helft van de bezoekers uit Roeselare kwam, kwam ook 30% uit naburige gemeentes in een straal van 20 km rond Roeselare en de overige 20% uit de rest van West-Vlaanderen.

Ook de Roeselaarse handelaars blikken tevreden terug. Maar liefst 85% van hen was erg tevreden over de verkoop tijdens de vierdaagse Batjes.

Organisatorisch waren deze Batjes ook de eerste waar er een co-productie was tussen de vzw Shopping en Centrum Roeselare en de Stad Roeselare.

De 90ste Batjes waren duidelijk een schot in de roos”, aldus Sam Nuytten, voorzitter VZW Shopping en Centrum Roeselare. “Er is stevig ingezet op beleving in combinatie met shopping en braderie. En dit werd gesmaakt door de bezoekers. Dit jaar was het nog wat aftasten en sowieso zijn er nog leerpunten om de editie in 2023 nog steviger te maken. Maar ik ben trots dat we mooie fundamenten hebben kunnen leggen.”

Afscheid Alex Leupe

Na afloop van de Batjes maakte de vzw Shopping en Centrum Roeselare nog bekend dat centrummanager Alex Leupe stopt na deze succesvolle Batjes en dit om privéredenen.

“Met veel dankbaarheid zwaaien we Alex Leupe na deze Batjes uit”, gaat Sam Nuytten verder. “Hij was een van de bezielers van de Roeselaarse Batjes en zette tal van shoppingevenementen op. Hij introduceerde de Roeselaarse Kadobon en liet een nieuwe wind waaien in het shoppingcentrum van Roeselare.”

“Ook voor mij persoonlijk waren deze Batjes bijzonder”, klinkt het bij Alex Leupe. “Na jarenlange enthousiaste inzet en engagement binnen de vzw Centrum & Shopping Roeselare, heb ik besloten dat de tijd rijp is om andere horizonten te verkennen. Dat ik met zo’n succesvolle editie in schoonheid kan eindigen, doet me veel plezier. Het is dan ook met het volste vertrouwen dat ik de fakkel doorgeef.”