Stad Roeselare en VRCF eren oorlogsheld Camiel Thomas

De Vrienden Roeselaarse Carré Français en het stadsbestuur van Roeselare zetten de Roeselaarse oorlogsheld Camiel Thomas in de kijker. In de Infanteriestraat is bij het gedenkteken voor de Franse bevrijdingstroepen van WO I een herdenking geplaatst voor de Roeselaarse wielrenner en fietsschoenmaker die als Belgische soldaat de Franse troepen hielp bij het bevrijden van Roeselare.

“De meeste Roeselarenaars weten dat onze stad door de Polen werd bevrijd in WO II, maar weinigen weten eigenlijk dat het de Franse troepen van het 152ste infanterieregiment zijn die Roeselare hebben bevrijd in WO I”, vertelt VRCF-voorzitter Gudrun Vanheule.

Sluipwegen

“En dat die troepen daarbij werden geholpen door een Roeselarenaar is nog minder bekend. Camiel Thomas was een Roeselaarse wielrenner én fietsschoenmaker die dienst nam in het Belgisch leger maar werd gedetacheerd naar de Franse troepen. Als wielrenner kende Camiel alle wegen in en rond Roeselare als zijn broekzak en hij kon de Franse troepen sluipwegen tonen rond de Duitse bezettingsmacht. De Fransen hebben hem voor zijn inzet en heldenmoed trouwens geëerd en noemden Camiel Thomas onomwonden een held. Het Belgisch leger en de Belgische autoriteiten hebben hem echter nooit de eer verleend die hij eigenlijk verdiende. Nu brengen het Roeselaars stadsbestuur en de Vrienden Roeselaarse Carré Français daar verandering in.”

Rondleiding op militaire ereparken

“De huldiging van Camiel Thomas is het laatste deel van het vierluik Blijven Herinneren van VRCF. Het eerste en tweede luik vond plaats aan het Kaasterkasteel en het monument van de grenadiers met twee klassen van het zesde leerjaar. Er kwam een educatieve powerpointpresentatie van John Huvaere aan te pas en een bloemenhulde aan het monument met kransen die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Een derde deel van Blijven Herinneren gebeurde met anderstalige OKAN-jongeren die op school uitleg kregen over de oorlogsproblematiek in Roeselare en daarna een begeleide rondleiding op de militaire ereparken van onze stedelijke begraafplaats maakten.”

Herdenkingsplaat

“Het vierde luik begint ook met OKAN-leerlingen die onder meer zelf sterke getuigenissen brengen over hun persoonlijke situatie en hoe ze in Roeselare geraakt zijn. Het tweede deel van de namiddag start met een bloemenhulde aan de herdenkingssteen van de Franse troepen en een getuigenis van Aline Thomas, de achterkleindochter van Camiel, die in 1964 is overleden. Zij schetst een portret van haar overgrootvader. Na de onthulling van de herdenkingsplaat volgen nog de Europese hymne, het Belgische en Franse volkslied”, klinkt het.





De plechtigheid vindt plaats op vrijdag 10 maart tussen 14.30 uur en 16 uur in de Infanteriestraat.