Stad plant werken aan voormalig gemeentehuis Rumbeke, oppositie vindt dat rijkelijk te laat

Deze zomer starten restauratiewerken aan het oud gemeentehuis in het centrum van Rumbeke. Die kosten 160.000 euro meer dan aanvankelijk gepland. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vinden dat de stad de situatie waarin het gebouw verkeert verkeerd heeft ingeschat. “Er is niet tijdig aan het gebouw gewerkt.”

De stad wil de buitenkant van het Oud Gemeentehuis op het Kerkplein in Rumbeke aanpakken. De werken starten deze zomer. Op het programma staan onder andere het herstellen van de dakconstructie, het verwijderen van asbest en dakisolatie plaatsen. “Bouwtechnisch gezien is het gebouw in een zorgwekkende toestand”, lichtte Melanie Ketels het dossier toe tijdens de commissie ruimte.

Door de stijgende prijzen in de bouwsector zullen de werken wel zo’n 160.000 euro meer kosten dan aanvankelijk gebudgetteerd. Dit tot grote frustratie van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang die tijdens de gemeenteraad de aanpak van de stad op de korrel namen. “Die meerkost wordt op de stijgende bouwprijzen gestoken, maar in feite is dit een staaltje van geen al te best patrimoniumbeheer”, aldus Frederik Declercq (N-VA). Hij werd in zijn betoog bijgestaan door collega Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). “Er is veel te lang gewacht met de restauratie en daar is de belastingbetaler nu de dupe van.”

De stad heeft plannen om het voormalige wijkhuis om te vormen tot een wijkcentrum. “Bedoeling is dat dit de volgende legislatuur wordt gerealiseerd. Na overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed bleken werken dringend nodig. Daarom nemen we nu al de buitenkant onder handen. Gelukkig hebben we de voorbije jaren ook een potje gespaard om dergelijke meerkosten op te vangen”, aldus schepen van erfgoed Mieke Van Brussel (CD&V).