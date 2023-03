Stad pakt uit met dronebeelden

De Stad Gistel zal voortaan op socialemediakanalen Instagram en Facebook luchtbeelden publiceren van grote werkzaamheden. De ‘droneshots’ zijn afkomstig van fotograaf Peter Maenhoudt en zijn broer Luc, die allebei wonen en actief zijn in Gistel en omstreken. “We zullen vanaf nu elke twee weken een luchtfoto plaatsen, gemaakt met een drone, om de evolutie van de vier grote stedelijke investeringsprojecten op te volgen”, verduidelijkt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “We willen de inwoners informeren over de gang van zaken, maar ook tonen wat er effectief op het terrein gebeurt. De mooie luchtbeelden geven alles mooi weer en zijn tegelijk een tof aandenken voor later.” Concreet gaat het over de ontwikkeling van het Dokter Egide Defeverpark, de opbouw van vrijetijdscentrum Zomerloos, de inrichting van de aanpalende recreatiesite en de wegenwerken in de Vaartstraat. De stad verwijst ook naar de website waar iedereen een overzicht vindt van alle grote werken en werven: www.gistel.be/werken. Je vindt er ook alle foto’s terug. (TVA)