Stad Oudenburg viert Mia Moreaux voor haar 60-jarig kunstenaarschap

Zaterdag 12 november vond een academische zitting plaats in cc Ipso Facto om Mia Moreaux te huldigen, die al 60 jaar als kunstenaar actief is

Alles begon voor Mia met schilderen op zaterdagavond met haar vader. Toen ze 12 was, trok ze naar de academie. “Te voet van den Opex naar het centrum. Mijn ouders beloofden me een fiets als ik in het eerste middelbaar 80 procent van de punten haalde. Dat lukte en ik kreeg mijn fiets”, vertelt Mia, die samen met haar schoonzoon Peter Reynaers terugblikte op haar rijkgevulde leven en carrière.

Als kers op de taart werd aan het terras van Ipso Facto Mia’s beeld ‘De Droom van de Mensvogel’ onthuld. Dit bronzen beeld stond tot voor kort aan cc De Zuidpoort waar het niet echt tot zijn recht kwam. Dat het nu aan de rand van de Abtstuin en nabij het RAM staat, stemt Mia Moreaux bijzonder gelukkig.